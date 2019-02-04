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Больше миллиона подписей в поддержку изменений в Конституцию собрали активисты "Солидарности", — Артур Герасимов
Более одного миллиона подписей под обращениями к народным депутатам Украины о необходимости проголосовать изменения в Конституцию относительно неуклонного курса на членство в НАТО и ЕС собрали активисты ОО «Солидарность».
Об этом на согласительном совете сообщил председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов. Он отметил, что сегодня более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский союз: «Чтобы напомнить депутатам, что требование неизменности европейского пути — это не формальная статистика, общественная организация „Солидарность“ проводит всеукраинскую акцию по сбору подписей под обращением к народным депутатам в поддержку изменений в Конституцию Украины. На сегодня собрано более одного миллиона подписей украинцев!»
«Перед нами стоят амбициозные задачи по углублению сотрудничества с НАТО и ЕС, усилению обороноспособности государства и повышению социальных стандартов. Ключевой задачей для украинского парламента на этой пленарной неделе является окончательное принятие предложенных Президентом Украины Петром Порошенко изменений в Конституцию относительно неуклонного курса на членство в НАТО и ЕС (регистрационный номер 9037).
Это решение, я уверен, в четверг поддержат более 300 украинских парламентариев. Мы продемонстрируем всему миру реализацию целенаправленного прагматического курса Украины на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и Организации Североатлантического договора", — заявил Артур Герасимов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Украины Петр Порошенко высказал уверенность в том, что решение о предоставлении Украине членства в НАТО наша страна получит в течение ближайших пяти лет.
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