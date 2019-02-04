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«Динамо» – «Эстерсунд»: онлайн-видеотрансляция матча в Испании
Во вторник, 5 февраля, киевское «Динамо» проведет второй спарринг на заключительном подготовительном сборе в испанской Марбелье. Соперником «бело-синих» станет шведский «Эстерсунд», занявший по итогам сезона-2018 (национальный чемпионат проводится по системе «весна-осень») шестое место с отставанием в 18 очков от чемпиона — АИКа.
Команда из одноименного небольшого городка (население Эстерсунда, согласно переписи населения за декабрь 2015 года, составляет 49 тысяч жителей) хорошо знакома украинским футбольным болельщикам — в групповом турнире Лиги Европы-2017/2018 шведы дважды обыграли луганскую «Зарю» (2:0 во Львове и 2:0 дома) и вышли в плей-офф еврокубка. Также «Эстерсунд» на прошлогодних сборах встречался с «Динамо» — тогда была зафиксирована результативная ничья 2:2 (у динамовцев отличились Николай Морозюк, ушедший этой зимой в аренду в турецкий «Ризеспор», и выступающий с лета в донецком «Шахтере» Жуниор Мораэс).
Добавлю, что до встречи с «Динамо» шведский клуб уже провел два товарищеских поединка в рамках тренировочного сбора, и в обоих добыл победы — над китайским «Хенань Цзянье» (1:0) и норвежским «Ранхеймом» (2:0).
В прямой трансляции матч, который пройдет на городском стадионе Марбельи, можно будет посмотреть на онлайн-канале «Динамо» (Киев) в Youtube, начало — в 13:00 по киевскому времени.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» разгромило 31-кратного чемпиона Болгарии.
Фото ФК «Динамо»
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