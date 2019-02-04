В Ровно мощный пожар уничтожил здание ресторана (фото)

Происшествия

В Ровно во время сильного пожара сгорело здание ресторана «Istanbul» на улице Степана Бандеры. Пожар начался 4 февраля около часа ночи и был потушен к пяти часам утра. Об этом сообщили в Национальной полиции Ровенской области.

«Огнем полностью уничтожены зал № 1, зону мангала, коридор при входе, кровля крыши, а также частично повреждены помещение кухни, винный погреб, зал № 2, зона бара», — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители обнаружили остатки автомобильных шин с характерным запахом горюче-смазочных материалов. По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве произошел масштабный пожар на территории радиозавода (улица Бориспольская, 9). На месте работали 10 единиц основной и вспомогательной пожарно-спасательной техники, а также 39 человек личного состава.

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