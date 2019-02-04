- 1:15 Принцип «свой-чужой»: президент призвал Раду определиться, является ли она украинской
- 0:51 Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО, — сестра нардепа
- 0:20 Были как Сомали: Порошенко рассказал о рывке Украины в международном рейтинге ведения бизнеса
- 23:50 За замечание – нож в живот: в Одессе устроили резню в троллейбусе
- 23:21 Украина никогда не согласится на условия Путина, — Порошенко
- 23:15 Дело Гандзюк: глава Херсонского облсовета Мангер заявил о готовности уйти с должности
- 23:07 Знаменитая супермодель сверкнула голой грудью на Ukrainian Fashion Week
- 22:57 В Киеве 5 февраля снова перекроют Южный и Северный мосты
- 22:34 Неисправимая ошибка: украинка «вышла замуж» за саму себя
- 22:25 Найдут ли в Праге таинственно исчезнувший архив ОУН: мнения историков
В Ровно мощный пожар уничтожил здание ресторана (фото)
В Ровно во время сильного пожара сгорело здание ресторана «Istanbul» на улице Степана Бандеры. Пожар начался 4 февраля около часа ночи и был потушен к пяти часам утра. Об этом сообщили в Национальной полиции Ровенской области.
«Огнем полностью уничтожены зал № 1, зону мангала, коридор при входе, кровля крыши, а также частично повреждены помещение кухни, винный погреб, зал № 2, зона бара», — говорится в сообщении полиции.
Правоохранители обнаружили остатки автомобильных шин с характерным запахом горюче-смазочных материалов. По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются лица, причастные к преступлению.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве произошел масштабный пожар на территории радиозавода (улица Бориспольская, 9). На месте работали 10 единиц основной и вспомогательной пожарно-спасательной техники, а также 39 человек личного состава.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.
Ветер: 3 м/с С
Давление: 756 мм