Украина никогда не согласится на условия Путина, — Порошенко

Политика

Украина никогда не согласится на мир с Россией на условиях президента России Владимира Путина. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По его словам, Путин хочет лишить Украину ее независимости и вернуть ее в орбиту влияния Кремля.

«Абсолютное большинство из них (кандидатов в президенты. — Авт.) декларируют, что они знают, где мир! Якобы, здесь за бугром нужно стать на колени и попросить мир! Я хочу вас разочаровать! Там за бугром, особенно когда вы на коленях, стоит Путин и ждет вас! Ему не нужен Крым, ему не нужен Донбасс, ему нужна вся Украина, возвращенная в русское иго! Ему нужна ликвидация нашей церкви, ему нужна федерализация Украины для того, чтобы в Москве решали, куда идти украинскому государству и украинскому народу!» — заявил президент.

Порошенко отметил, что украинцы являются свободным народом и они согласятся лишь на мир на украинских условиях.

«Украинцы, как свободный народ, никогда этого (условий Путина. — Авт.) не примут! Нам нужен мир! Как я сказал на форуме, холодный, но мир! Мир на украинских условиях! Когда российские войска уйдут с украинской земли! И Украину в этом стремлении поддерживает весь мир! Мир на украинских условиях точно будет!» — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», 29 января президент Украины Петр Порошенко на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве заявил, что Украина очень сильно сблизилась с Евросоюзом и НАТО и ставит своей целью вступление в эти организации, так как членство в них окончательно гарантирует безопасность Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter