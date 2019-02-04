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В ЦИК зарегистрировали рекордное количество кандидатов
В понедельник, 4 февраля, ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты на выборы 31 марта еще двух человек.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», удостоверения получили самовыдвиженец Роман Бессмертный и кандидата от партии «Відродження», народный депутат Украины Виктор Бондарь.
Роман Петрович Бессмертный родился 15 ноября 1965 года в селе Мотыжин Макаровского района Киевской области. Украинский политик, государственный деятель, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук. Представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. В декабре 2018 года сообщил о намерении создать политическую партию нового образца.
Виктор Васильевич Бондарь родился 5 ноября 1975 года в Ленинграде в семье военного. В 1982 году семья вернулась в Киев. Глава партии «Відродження», глава депутатской группы «Партия «Відродження» в Верховной Раде Украины. Окончил Киевский политехнический институт по специальности «информационные управляющие системы и технологии», кандидат юридических наук.
Таким образом, по состоянию на конец дня 4 февраля кандидатов на выборах президента стало уже 30, что является рекордом в истории независимой Украины.
Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины в 00:00 4 февраля завершила прием документов от кандидатов в президенты на выборы, которые пройдут 31 марта.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», аналитический портал «Слово и дело» опубликовал на своей странице в Facebook фотоколлаж на политиков, которые заявили о своем желании баллотироваться на выборах президента Украины 31 марта.
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