Спорт

«Шахтер» и «Динамо» попали в топ-100 самых богатых клубов мира

Авторитетная компания Soccerex составила список наиболее зажиточных футбольных клубов в мире. Рейтинг составлялся с учетом сразу нескольких показателей, среди которых оценочная стоимость игроков, материальные активы клуба, денежные средства в банках, инвестиции владельца, а также чистые долги клуба, на основании чего высчитывался индекс.

С показателем 4,21 лидирует в этом списке английский «Манчестер Сити», которым владеет арабский шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян. На втором месте с индексом 3,84 расположился французский «ПСЖ» с катарской компанией Qatar Sports Investments в качестве собственника. Третье место за мюнхенской «Баварией» (2,67), четвертое и пятое места — у лондонских «Тоттенхэма» (2,66) и «Арсенала» (2,43) соответственно.

Отмечу, что в топ-20 богачей нашлось место для семи клубов из Англии, для четырех — из Испании и Германии, а также для двух команд не из Европы — китайского «Гуанчжоу Эвергранд» (1,72) и американского «Лос-Анджелес Гэлакси» (1,19).

Добавлю, что лучшие украинские клубы попали в топ-100 рейтинга — донецкий «Шахтер» (0,86) расположился на 25-м месте, а киевское «Динамо» (0,16) заняло 88-ю строчку. По сравнению с прошлым годом отечественные команды потеряли свои позиции — в 2018-м «горняки» были на 22-м месте, а динамовцы на 41-м.

Полностью со списком можно ознакомиться здесь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» стал самым прибыльным футбольным клубом мира.

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