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«Барселона» — «Реал»: получится ли месть за разгром на «Камп Ноу»?
В среду, 6 февраля, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» (начало — в 22:00 по киевскому времени) пройдет первый полуфинальный матч Кубка Испании между местной одноименной командой и мадридским «Реалом».
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Это «Эль Классико», как принято называть противостояние одних из самых титулованных клубов мира, станет уже 273-м в истории (с учетом товарищеских поединков). В активе «Барселоны» 113 побед, 60 матчей завершились вничью, 99 побед на счету «Реала», общая разница мячей — 477:445 в пользу каталонцев.
В 2018 году команды провели между собой всего два матча, причем оба — на «Камп Ноу» в рамках чемпионата страны. В 36-м туре сезона-2017/2018, когда «Барселона» уже обеспечила себе чемпионство, матч завершился результативной ничьей — 2:2, а вот в 10-м туре нынешнего сезона подопечные Эрнесто Вальверде не оставили от «сливочных» камня на камне, разгромив их — 5:1. Наверняка, у «Реала» будет двойная мотивация на предстоящий поединок в связи с последним результатом…
Последняя встреча команд в рамках Кубка Испании состоялась в 2014 году, когда в финале на стадионе «Месталья» в Валенсии «Реал» одержал победу со счетом 2:1 и завоевал свой последний на данный момент кубковый трофей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» заплатила за 21-летнего голландского таланта 75 млн евро.
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