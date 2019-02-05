- 17:23 Тюрьма за исправленные оценки: в России завели уголовное дело на школьника
- 17:11 Смертельное ДТП возле КПВВ на Донбассе: число жертв увеличилось
- 16:57 Стали известны результаты экспертизы Децла: что нашли в крови
- 16:56 «Барселона» – «Реал»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании
- 16:47 Отстранение Супрун от руководства Минздравом: в суде сделали важное разъяснение
- 16:47 Бешеная волчица покусала троих человек: в Запорожской области спустя месяц ввели карантин
- 16:29 В Харькове глыба льда оставила без газа многоквартирный дом
- 16:27 Киевлянин проиграл квартиру в казино и пожаловался на ограбление: в полиции у него потребовали миллион
- 16:26 «Специальный рецепт»: сеть шокировала находка в торте украинского производителя
- 16:23 Знаменитая модель 80-х стала бездомной
На въездах в Киев серьезные ДТП с колоннами военной техники: первые фото и видео с мест происшествий
Во вторник, 5 февраля, утром произошло масштабное ДТП на Брест-Литовском шоссе. В сторону Житомира двигалась колонна военной техники, которую замыкал КрАЗ с мощным тралом для перевозки бронетехники и других тяжелых грузов. Видимость, как рассказали очевидцы, была хорошей, но водитель грузового Volvo, перевозивший киоск, не заметил впереди идущую машину и таранил ее.
Движение транспорта усложнилось. К месту происшествия пришлось вызывать медиков. Бригада «скорой» госпитализировала в областную больницу пострадавшего водителя Volvo.
Почему он средь бела дня не увидел столь заметное препятствие, станет известно позже. Как и размер нанесенного ущерба. Начато следствие.
В этот же день в Киеве произошло еще одно ДТП с участием военнослужащих — на улице Академика Заболотного, недалеко от поворота на Ивана Сирко. «К счастью, на этот раз обошлось без потерпевших», — написал в Facebook очевидец происшествия и выложил видео.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Черкасской области, где военный грузовик «Урал», перевозивший боеприпасы, съехал в кювет, чтобы избежать столкновения с легковушкой.
А в Херсонской области на автодороге Одесса — Мелитополь столкнулись два военных автомобиля. В результате погиб военнослужащий-контрактник.
Фото автора
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!
Ветер: 1 м/с Ю
Давление: 758 мм