Происшествия

На въездах в Киев серьезные ДТП с колоннами военной техники: первые фото и видео с мест происшествий

Во вторник, 5 февраля, утром произошло масштабное ДТП на Брест-Литовском шоссе. В сторону Житомира двигалась колонна военной техники, которую замыкал КрАЗ с мощным тралом для перевозки бронетехники и других тяжелых грузов. Видимость, как рассказали очевидцы, была хорошей, но водитель грузового Volvo, перевозивший киоск, не заметил впереди идущую машину и таранил ее.

Движение транспорта усложнилось. К месту происшествия пришлось вызывать медиков. Бригада «скорой» госпитализировала в областную больницу пострадавшего водителя Volvo.

Почему он средь бела дня не увидел столь заметное препятствие, станет известно позже. Как и размер нанесенного ущерба. Начато следствие.

В этот же день в Киеве произошло еще одно ДТП с участием военнослужащих — на улице Академика Заболотного, недалеко от поворота на Ивана Сирко. «К счастью, на этот раз обошлось без потерпевших», — написал в Facebook очевидец происшествия и выложил видео.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Черкасской области, где военный грузовик «Урал», перевозивший боеприпасы, съехал в кювет, чтобы избежать столкновения с легковушкой.

А в Херсонской области на автодороге Одесса — Мелитополь столкнулись два военных автомобиля. В результате погиб военнослужащий-контрактник.

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