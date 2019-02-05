В Украине завели дело на Медведчука

Политика

Генпрокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность) УК Украины и ч.1 ст. 111 (Государственная измена) УК Украины. Ранее политик заявлял, что мир на Донбасс придет после того, как регион получит автономию в составе Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. «Глава пророссийской организации „Украинский выбор — право народа“ и глава политсовета партии „Оппозиционная платформа — за жизнь“ Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в Киеве, заявив о необходимости создания так называемого „автономного региона Донбасс“ с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Его план-концепция предусматривает создание на Донбассе автономного региона „Донбасс“ в составе Украины. Он считает, что такие договоренности о статусе Донбасса возможно достичь в четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва», — сообщает Лариса Сарган.

Украина является унитарным государством, а в действиях кума Путина в ГПУ усматривают нарушения двух статей Уголовного кодекса Украины. «Провозглашены призывы к изменению границ Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения», — отметила пресс-секретарь генерального прокурора и добавила, что материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснял, что привлечение к ответственности Виктора Медведчука и народного депутата Украины Вадима Новинского за антиукраинскую пропаганду невозможно до принятия закона о коллаборационизме.

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