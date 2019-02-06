Маркировать продукты в Украине будут по-новому: что изменилось

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В конце 2018 года парламент принял документ, который, без преувеличения, касается абсолютно всех жителей Украины. Это Закон «Об информации для потребителей пищевых продуктов». Он призван усовершенствовать и привести к европейским стандартам правила маркировки продуктов питания. Многие нормы будут применены уже в 2019 году, так как закон вступает в силу через 6 месяцев после публикации. А он будет опубликован уже в ближайшие дни, так как уже подписан президентом Украины. При этом закон позволяет реализацию определенных товаров, выпущенных по старым правилам маркировки, на протяжении еще трех лет.

Информация об аллергенах обязательна

«Основная цель закона — обеспечение надлежащей осведомленности потребителей о пищевых продуктах. Запрещается использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение. Этот запрет распространяется также на рекламу и представление пищевых продуктов», — сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко.

Стоит напомнить, что маркировка продуктов пока еще регулируется государственными стандартами (по-украински — ДСТУ). Они заметно разнятся для каждой отрасли. Вскоре же будут действовать единые правила для всех видов пищевых продуктов. Так что же нового предлагает закон?

На каждой этикетке обязательно должен быть полный список ингредиентов:

содержание сахара;

пищевые добавки и красители;

информация о наличии аллергенов и их вида (лактоза, арахис и т. д. ) должна выделяться отдельным цветом ;

) должна выделяться отдельным цветом ; ограничения для употребления, например информация об опасности для диабетиков;

указание способа переработки и хранения, а также то, может ли продукт замораживаться повторно, а если мясо или рыба были заморожены, должно быть указано «разморожено»;

для фарша и замороженных продуктов (рыба, внутренности) надо указывать содержание воды в килограмме продукта, если ее больше 5%.

Не секрет, что сегодня производители умудряются печатать информацию на упаковке таким мелким шрифтом, что ее невозможно прочитать даже при помощи лупы. Поэтому, по новому закону, минимальная высота шрифта для надписей не может быть меньше 1,2 мм (или 0,9 мм, если упаковка маленькая). Кстати, производители колбас теперь будут обязаны указывать на упаковке, является ли оболочка продукта съедобной.

При этом законодатели решили, что некоторая информация на упаковке лишняя. В частности, теперь будет разрешено не указывать калорийность и точный срок реализации. Последнее касается продуктов, срок годности которых год и более, в этом случае указываются только месяц и год, но не конкретная дата. Также исчезло из обязательного перечня упоминание о растительном масле, в том числе пальмовом, химических добавках, остатках ветеринарных препаратов. Это касается только продуктов с минимальной степенью переработки — молока, кефира, сыра, масла, сметаны. Также не обязательно указывать процентный состав ингредиентов, можно только их наименование.

Новый закон также меняет меры воздействия на нарушителей правил маркировки продуктов. Юридических лиц собираются штрафовать на 15 минимальных зарплат (с 1 января 2019 года минимальная зарплата равна 4 173 грн, то есть штраф составит 62 565 грн), а физлиц-предпринимателей — на 10 минимальных зарплат (штраф — 41 730 грн).

А вот если вдруг не будет указана информация о наличии аллергенов, то юридических лиц оштрафуют на 30 минимальных зарплат (на 125 190 грн), а физлиц-предпринимателей на 20 минимальных зарплат (83 460 грн).

Для чего меняют маркировку продуктов

Подробнее о новых правилах маркировки «ФАКТАМ» рассказал генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

— С какой целью был принят закон «Об информации для потребителей пищевых продуктов»?

— Всеми законодательными актами в сфере защиты прав потребителей и безопасности продуктов питания, которые принимались ранее в Украине, регулировались вопросы, связанные с производством. Производителей обязали работать согласно определенным нормам. Фактически за основу бралось европейское и мировое законодательство, адаптировалось и принималось в Украине. Законодательный блок для производителей продуктов питания, особенно связанных с животноводством, был принят еще в 2014 году. После этого, весной прошлого года, был принят Закон «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных». fakty.ua/265 392 Он фактически регламентирует все вопросы государственного контроля над безопасностью продуктов питания.

И вот теперь последним блоком были утверждены новые законодательные и нормативные акты, касающиеся непосредственно защиты прав потребителя. Теперь все три составляющие для нормальной работы современного продуктового рынка — производство, контроль государства и защита прав потребителя — комплексно обновлены. Это давно надо было сделать. Тем более что изобретать велосипед не нужно. Достаточно взять, например, директиву Евросоюза и перенести ее на украинскую почву, просто переведя. Понятно, что при переводе и адаптации нужно учитывать много нюансов. Ведь существует опасность, что будут введены нормы, направленные на создание неконкурентных условий для отдельных производителей.

Пока трудно сказать, есть ли подобные подводные камни в новом законе о маркировке продуктов питания, так как они проявятся только со временем — через два-три года. И тогда мы увидим, действительно ли закон основан исключительно на европейской нормативной базе. Либо в него вставлена «отсебятина».

В целом же наш закон о маркировке продуктов питания — это фактически евродиректива 2011 года, принятая на основе унификации профильных законодательных актов всех 27 стран Евросоюза. Она принималась с большим, так сказать, запасом прочности и учитывала региональные особенности всех членов ЕС. Соответственно, при подготовке нашего закона нормы евродирективы адаптировались под украинские реалии. Ведь иначе закон просто не сможет полноценно работать.

— И что нужно для внедрения закона о маркировке продуктов питания?

— Сейчас нужно только одно — чтобы Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей (Госпродпотребслужба) начала реальный контроль над соблюдением всего упомянутого выше пакета законов в сфере защиты прав потребителей, принятых с 2014 по 2018 годы. Только в этом случае люди увидят, что это не пустые бумажки, а реальные законы которые нужно соблюдать неукоснительно.

— Понятно, что закон принимался в первую очередь для евроинтеграции Украины, но все же, какие насущные проблемы с маркировкой продуктов могут быть решены при помощи этого закона?

— Думаю, что пока не многие. И дело тут не в законе. Просто в последнее время даже существующие нормы у нас не соблюдаются. Например, недавно в одном из столичных супермаркетов я покупал яйца. На упаковке указывалось, что они высшего сорта. Но заглянув внутрь упаковки, я обнаружил, что на самих яйцах стоит маркировка, что они первого, а не высшего сорта. Это не только нарушение закона, но и прямой обман покупателей.

Или другой пример. Выбирая чай, я не обнаружил на упаковке информации о стране-производителе. Подозреваю, что скорее всего, этот чай расфасован в России, но производитель, понимая, что такой товар не будет пользоваться спросом, эту информацию просто не указал. А это тоже обман потребителя и нарушение законов. И таких примеров великое множество.

Хочу отметить, что в ранее действующем законодательстве все нормы были направлены на защиту прав потребителей. И они худо-бедно работали. Да, система была не совершенна, контролирующие органы коррумпированы. Но и эта система была разрушена в 2014 году, а на проведение проверок был наложен мораторий. Но если вы что-то разрушаете, то предлагайте нечто лучшее, более совершенное. Однако на протяжении нескольких лет права потребителей фактически не защищались. Сейчас, после принятия новых законов, система защиты прав потребителей может быть восстановлена уже в европейском виде.

Как будут наказывать нарушителей

— Что конкретно изменится после вступления в силу нового закон о маркировке? Какая информация должна теперь содержаться на упаковке продуктов питания?

— Если раньше требования к информации, содержащейся на упаковке, были прописаны в разных законодательных и нормативных актах, то теперь они собраны в одном законе, как в кодексе. Но ничего кардинально нового мы там не увидим. Например, требования указывать информацию по содержанию ГМО или страну-производителя существовали и раньше. Сейчас произошла унификация законодательства, все нормы объединены в одном документе. Ну и введены новые санкции в отношении нарушителей.

— Когда новые правила вступят в силу? Нужно ли принимать дополнительные подзаконные акты для введения новых правил маркировки?

— Я все время слышу от чиновников, что им нужно утвердить еще много подзаконных актов, которые позволят новому закону полноценно заработать. С одной стороны, мы понимаем, что многие государственные органы будут в этом нуждаться. С другой стороны, в законе предусмотрен переходной период для решения всех этих проблем. Я считаю, это правильно, так как переходный период позволяет бизнесу, и особенно международному, адаптироваться к изменениям, перестроить свою работу и спланировать ее на несколько лет вперед. Хочу отметить, что в Европе при внедрении нового законодательства переходный период для бизнеса составляет в среднем пять лет.

— То есть после принятия закона производители еще смогут какое-то время продавать свою продукцию со старой маркировкой?

— Конечно. Ведь крупному предприятию, а тем более международной компании, для того, чтобы внести даже незначительные изменения в упаковку и запустить ее в производство, потребуется минимум три месяца. Средний срок внесения изменений даже в упаковку — шесть месяцев. А если еще меняется и состав продукта, то до года. Это довольно сложный и трудоемкий процесс, требующий изменений и согласований по всей цепи производства. Поэтому, если в какой-то стране резко меняются требования к упаковке и нет переходного периода на адаптацию, то крупным производителям бывает дешевле на какое-то время вовсе отказаться от поставки своей продукции в эту страну.

— Кто будет контролировать правильность маркировки?

— Исключительно Госпотребслужба. К сожалению, в прошлом году этот новый государственный орган почти не работал, несмотря на наличие бюджетных средств и расширение их полномочий новыми законами.

— Какие санкции будут применятся к нарушителям?

— Зачастую это различные штрафы. Но самая жесткая санкция за нарушение данного законодательства — это даже не штраф, а приостановка производства. Она накладывается, если предприятие производит товар, небезопасный для здоровья потребителей. Ну и плюс еще штраф.

— А за нарушения в маркировке Госпотребслужба может приостановить производство?

— Тут все будет зависеть от того, какие именно нарушения допущены. Например, просто нарушение норм маркировки, карается штрафом. Если выявлено, что маркировка способствует недобросовестной конкуренции, то Антимонопольный комитет вправе наложить дополнительный штраф в размере 10% от товарооборота производителя за последний год. Это очень большие деньги.

— Допустим, в ходе проверки выяснилось, что на упаковке сливочного масла указана жирность 82%, а на самом деле масло имеет жирность 62%. Это нарушение маркировки?

— Здесь сразу два смежных нарушения. С одной стороны, это обман покупателя, то есть нарушение прав потребителей. С другой стороны, это нарушение антимонопольного законодательства путем ущемления конкуренции. В этом случае два органа, Госпотребслужба и Антимонопольный комитет, независимо друг от друга, имеют право применять санкции к производителю. Причем это не только штрафы, но и другие, более жесткие меры воздействия, вплоть до приостановки производства.

Хочу отметить, основная ответственность все равно лежит на потребителе. Он должен очень внимательно выбирать и проверять, что покупает. Если он считает, что его права на сто процентов защитит государство, то это заблуждение. Государство может только помочь. Если человек видит, что его права нарушаются, он вправе обратиться за поддержкой государства, — подытожил Алексей Дорошенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно вступил в силу Закон «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции». Этот документ предусматривает запрет на использование маркировки «био», «эко» и «органик» без соответствующей проверки качества и получения документального подтверждения «органичности» продуктов. Согласно закону, органической может считаться пищевая продукция, при производстве которой не использовались химические удобрения, пестициды, консерванты и тому подобное.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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