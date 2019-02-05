Происшествия

В Украину экстрадировали подозреваемого в хладнокровном убийстве во Львове (фото)

Из Италии экстрадировали гражданина Украины, который в 2015 году во Львове застрелил 50-летнего мужчину. Стрелка объявили в международный розыск и задержали в Италии. Ранее сообщалось, что во Львове был убит владелец подпольного бойцовского клуба.

Как сообщают в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины, стрелок выпустил в свою жертву несколько пуль. Причастным к гибели львовянина оказался мужчина 1973 года рождения — один из участников местной организованной преступной группы, ранее судимый за разбойные нападения. В конце 2016 года скрывавшегося от правоохранителей стрелка объявили в международный розыск.

«Общими силами ДВБ НПУ, Интерпола и итальянской полиции беглец был задержан недалеко от города Неаполь, к нему применили экстрадиционный арест и этапировали в Украину», — говорится в сообщении. Задержанному объявлено подозрение по п. 12 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Галицким районным судом Львова подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Турции задержали подозреваемого в убийстве двух студенток в новогоднюю ночь в Харькове. Турецкий Интернет-ресурс обнародовал видео задержания подозреваемого.

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