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Украина

В Стамбуле задержали жестокого убийцу иностранных студенток в Харькове: появилось видео

19:18 5 января 2019   49
Турецкая полиция
Инф. «ФАКТОВ»

В Турции задержали подозреваемого в убийстве двух студенток в новогоднюю ночь в Харькове. Об этом UA: Харків сообщил почетный консул Турции в Харькове Владимир Белый.

По его информации, парень прятался на одном из стамбульских кладбищ.

Турецкий Интернет-ресурс обнародовал видео задержания подозреваемого.

Напомним, полиция Харьковской области объявила в розыск 20-летнего гражданина Турции Цокмеза Гусну Цана (Cokmez Husnu Can) как подозреваемого в особо тяжком преступлении на улице Валентиновской в Харькове. Там в новогоднюю ночь были жестоко убиты две студентки из Турции. Выяснилось, что парень пришел в гости к своим знакомым и совершил убийство на фоне личной неприязни. После совершения преступления он улетел в Турцию.

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