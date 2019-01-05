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В Стамбуле задержали жестокого убийцу иностранных студенток в Харькове: появилось видео
В Турции задержали подозреваемого в убийстве двух студенток в новогоднюю ночь в Харькове. Об этом UA: Харків сообщил почетный консул Турции в Харькове Владимир Белый.
По его информации, парень прятался на одном из стамбульских кладбищ.
Турецкий Интернет-ресурс обнародовал видео задержания подозреваемого.
Напомним, полиция Харьковской области объявила в розыск 20-летнего гражданина Турции Цокмеза Гусну Цана (Cokmez Husnu Can) как подозреваемого в особо тяжком преступлении на улице Валентиновской в Харькове. Там в новогоднюю ночь были жестоко убиты две студентки из Турции. Выяснилось, что парень пришел в гости к своим знакомым и совершил убийство на фоне личной неприязни. После совершения преступления он улетел в Турцию.
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