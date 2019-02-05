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Происшествия

Бешеная волчица покусала троих человек: в Запорожской области спустя месяц ввели карантин

16:47 5 февраля 2019   98
Волк
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожской области (Бердянский район) объявили карантин из-за нападения болевшей бешенством волчицы. Ранее сообщалось, что в Бердянском районе от нападения больного животного пострадали три человека.

Как сообщают «Украинские новости», местные власти объявили карантин в районе лагеря «Энергия», а территория возле соседних лагерей «Якорь» и «Таврия» (оба — Нововасильевка) была признана угрожающей зоной. Также сообщается, что искусанные в середине января двое женщин и один мужчина были госпитализированы и вакцинированы, сейчас они находятся под контролем врачей.

Эксклюзивный материал о том, как волки «разгулялись» в Винницкой области, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Села на Виннитчине терроризирует стая волков: охотники застрелили уже 15 хищников».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаевской области застрелили бешеного волка, напавшего на людей

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