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Бешеная волчица покусала троих человек: в Запорожской области спустя месяц ввели карантин
В Запорожской области (Бердянский район) объявили карантин из-за нападения болевшей бешенством волчицы. Ранее сообщалось, что в Бердянском районе от нападения больного животного пострадали три человека.
Как сообщают «Украинские новости», местные власти объявили карантин в районе лагеря «Энергия», а территория возле соседних лагерей «Якорь» и «Таврия» (оба — Нововасильевка) была признана угрожающей зоной. Также сообщается, что искусанные в середине января двое женщин и один мужчина были госпитализированы и вакцинированы, сейчас они находятся под контролем врачей.
Эксклюзивный материал о том, как волки «разгулялись» в Винницкой области, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Села на Виннитчине терроризирует стая волков: охотники застрелили уже 15 хищников».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаевской области застрелили бешеного волка, напавшего на людей
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?
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