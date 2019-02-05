Названа причина массовой задержки рейсов в «Жулянах»

Происшествия

В аэропорту «Киев» (Жуляны) продолжаются задержки в графике прибытия и вылета. Так, почти на два часа задерживается вылет из Киева самолета Ernest Airlines до Бергамо (Италия).

Что касается прибывающих рейсов, то задерживается лайнер авиакомпании Wizz Air из Гамбурга. До утра отложен рейс из курортного Шарм-эль-Шейха (Египет), который ожидался в 23.00. Пассажиры прибудут в Киев лишь в 7.00 6 февраля.

Перевозчики объясняют сбои в графике техническими причинами. Самолету перед вылетом необходимо пройти техническую проверку, во время которой могут выявиться обстоятельства, мешающие своевременному вылету, а иногда и требующие замены лайнера.

Напомним, ранее в Украине был составлен рейтинг самых непунктуальных авиакомпаний. В рейтинге учитывались процентные значения от всех выполненных рейсов, потому наиболее пунктуальными были признаны перевозчики с большим количеством перелетов.

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