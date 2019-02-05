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Происшествия

Названа причина массовой задержки рейсов в «Жулянах»

17:38 5 февраля 2019   1002
жуляны
Инф. «ФАКТОВ»

В аэропорту «Киев» (Жуляны) продолжаются задержки в графике прибытия и вылета. Так, почти на два часа задерживается вылет из Киева самолета Ernest Airlines до Бергамо (Италия).

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Что касается прибывающих рейсов, то задерживается лайнер авиакомпании Wizz Air из Гамбурга. До утра отложен рейс из курортного Шарм-эль-Шейха (Египет), который ожидался в 23.00. Пассажиры прибудут в Киев лишь в 7.00 6 февраля.

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Перевозчики объясняют сбои в графике техническими причинами. Самолету перед вылетом необходимо пройти техническую проверку, во время которой могут выявиться обстоятельства, мешающие своевременному вылету, а иногда и требующие замены лайнера.

Напомним, ранее в Украине был составлен рейтинг самых непунктуальных авиакомпаний. В рейтинге учитывались процентные значения от всех выполненных рейсов, потому наиболее пунктуальными были признаны перевозчики с большим количеством перелетов.

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