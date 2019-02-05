- 21:47 ФСБшники допросили двух пленных украинских моряков: что об этом известно
- 21:33 Украинские ученые помогли создать уникальный космический аппарат
- 21:14 В центре Харькова вспыхнул пожар на рынке: первые фото и видео с места ЧП
- 21:07 В Одессе ремонтники обнаружили место поломки, но воды в городе по-прежнему нет
- 20:58 Уйдет под воду вместе с дорогой: в России указали на серьезную проблему с Крымским мостом
- 20:33 Медведев оконфузился в лифте: в сети отреагировали злыми шутками
- 19:59 В жутком ДТП под Киевом погибли два студента
- 19:54 Корь атакует: в Кривом Роге умерла женщина, в Старобельске объявили карантин
- 19:50 «Динамо» – «Нью-Ингленд Революшн»: онлайн-видеотрансляция матча в Испании
- 19:29 Партнер Леси Никитюк в «Танцах з зірками» разделся до трусов
Названа причина массовой задержки рейсов в «Жулянах»
В аэропорту «Киев» (Жуляны) продолжаются задержки в графике прибытия и вылета. Так, почти на два часа задерживается вылет из Киева самолета Ernest Airlines до Бергамо (Италия).
Что касается прибывающих рейсов, то задерживается лайнер авиакомпании Wizz Air из Гамбурга. До утра отложен рейс из курортного Шарм-эль-Шейха (Египет), который ожидался в 23.00. Пассажиры прибудут в Киев лишь в 7.00 6 февраля.
Перевозчики объясняют сбои в графике техническими причинами. Самолету перед вылетом необходимо пройти техническую проверку, во время которой могут выявиться обстоятельства, мешающие своевременному вылету, а иногда и требующие замены лайнера.
Напомним, ранее в Украине был составлен рейтинг самых непунктуальных авиакомпаний. В рейтинге учитывались процентные значения от всех выполненных рейсов, потому наиболее пунктуальными были признаны перевозчики с большим количеством перелетов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...
Ветер: 1 м/с Ю
Давление: 756 мм