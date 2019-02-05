Происшествия

Во Львове женщина натравила на полицейских собаку: детали и фото инцидента

В понедельник, 4 февраля, во Львове экипаж патрульных полицейских получил сообщение об изнасиловании. Во время выяснения обстоятельств ЧП якобы потерпевшая создала угрозу здоровью одному из патрульных, натравив на него собаку.

Около 15:00 женщина по телефону заявила, что ее избили и изнасиловали в квартире на улице Кулиша. После этого связь с ней оборвалась.

Патрульные немедленно отправились на место происшествия и начали обходить все квартиры в здании. В одной из квартир и оказалась женщина, звонившая в полицию. Там же правоохранители обнаружили мужчину, который прятался в шкафу.

Согласно базам Нацполиции, 28-летний мужчина разыскивался Луцким отделом полиции по подозрению в совершении кражи.

После сообщения о том, что мужчина будет задержан и доставлен в отдел полиции, женщина подала собаке, которая была в квартире, команду «Фас».

Животное набросилось на полицейского и укусило его за ногу. Напарник патрульного схватил собаку за ошейник и закрыл ее в коридоре.

От женщины потребовали немедленно одеть на животное намордник, иначе будет применено оружие. На место вызвали следователей.

Женщина писать заявление об изнасиловании отказалась. Ей, кроме административного наказания за ложный вызов, грозит теперь и уголовная ответственность за инцидент с собакой.

В дальнейшем дело будут вести следователи.

Напомним, в январе в Ровно злоумышленники натравили на полицейского пса — тибетского мастифа. Чтобы защитить себя и подчиненных, правоохранителю пришлось применить оружие. Инцидент закончился гибелью собаки.

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