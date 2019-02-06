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Устроил аварию из четырех машин и сбежал: в Киеве нетрезвый водитель покинул место ДТП
На пересечении Дарницкого шоссе и улицы Сортировочной произошла авария с участием автомобилей Alfa Romeo, Volkswagen Caddy, Lexus и Mazda 6. Водитель Volkswagen сбежал с места происшествия, пишет «Информатор».
По предварительным данным, вначале на пересечении Дарницкого шоссе и улицы Сортировочной произошло небольшое ДТП между автомобилями Mazda 6 и Alfa Romeo. Несмотря на незначительные повреждения, водители не захотели оформлять европротокол и стали дожидаться полицейских.
Через какое время, в этом же месте во внедорожник Lexus на большой скорости сзади влетел Volkswagen Caddy. Удар был такой силы, что Lexus по инерции отбросило на Mazda, который в свою очередь ударил Alfa Romeo.
В результате аварии пострадали водитель и девушка-пассажир Lexus. Мужчина от удара потерял сознание. Их обоих госпитализировали прибывшие на место происшествия медики. По сообщениям очевидцев, водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения и после столкновения вышел из машины и скрылся.
От столкновения в Lexus произошла утечка газа. Работавшие на месте происшествия полицейские не подпускали к машине очевидцев и прессу.
На месте происшествия работали два экипажа патрульной полиции и «скорая». Детали аварии установит следствие.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в жутком ДТП под Киевом погибли два студента.
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