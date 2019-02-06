Убийство Вороненкова: суд принял новое решение в отношении задержанных

Происшествия

В Киеве состоялось очередное заседание по «делу Дениса Вороненкова» — о лицах, причастных к убийству экс-депутата российской Госдумы. Двое подозреваемых оставлены под стражей еще на два месяца.

В причастности к убийству подозреваются двое мужчин — Ярослав Тарасенко и Александр Лось. Первый, по версии следствия, привез убийцу на место преступления. Второй, как считают расследователи, вел визуальное наблюдение, на месте убийства.

Как сообщает УНН, Шевченковский районный суд Киева продлил арест предположительным пособникам до 5 апреля 2019 года.

Напомним, убийство Вороненкова было совершено 23 марта 2017 года в Киеве. Фигурантами дела являются шесть человек — организатор и пять соучастников. В мае 2018 года расследование было завершено. Суд над двумя предположительными пособниками начался в октябре 2018 года.

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