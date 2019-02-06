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Отстранение Супрун: решение суда обжалуют
В Украине пообещали обжаловать решение суда, отстранившего Ульяну Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения. Свою помощь пообещал министр юстиции Павел Петренко.
«Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение Окружного админсуда Киева будет немедленно обжаловано», — побещал глава Минюста.
После того, как народным депутатом был подан иск против Супрун, суд назначил заседание на 15 февраля, а до этой даты в обеспечение иска запретил чиновнице исполнять обязанности министра. В то же время Супрун остается заместителем министра здравоохранения и вправе выполнять все, что позволяет данная должность.
И.о. министра Супрун стала 27 июля 2016 года. В 2017 году в Окружной административный суд Киева уже подавались иски против нового руководства Минздрава, но тогда судьи не удовлетворили ни одно из требований. В 2017 году суд пришел к выводу, что процедура назначения Супрун и наделение ее статусом и.о. министра состоялись законно и правомерно.
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