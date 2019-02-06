Политика

Украина разорвала еще одно важное соглашение с Россией

Кабинет министров Украины на заседании 6 февраля принял решение о расторжении очередного межправительственного соглашения с РФ. Как сообщает РБК-Украина, речь идет о соглашении об обмене с Российской Федерацией правовой информацией.

В соответствии с документом, Украина прекращает действие соглашения с правительством России об обмене правовой информацией и протокола к этому соглашению, подписанных 18 апреля 1995 года.

Проинформировать правительство РФ о решении украинской стороны должно Министерство иностранных дел Украины.

Инициаторы разработки проекта постановления акцентировали внимание на том, что с учетом вооруженной агрессии РФ против Украины целесообразно снизить количество международных договорно-правовых обязательств Киева в отношениях с Москвой.

Напомним, в конце января правительство поддержало инициативу Минэкономразвития о выходе из соглашения «Об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ». А ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

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