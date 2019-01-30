Украина вышла из важного соглашения между странами СНГ

Политика

Украина выходит из соглашения «Об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ». На заседании Кабинета министров правительство поддержало инициативу Минэкономразвития. Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Как сообщают в министерстве, это соглашение от 1992 года определяло принципы заключения, внесения изменений и расторжения межгосударственных торгово-экономических соглашений стран СНГ, в частности объемы, лимиты, сроки поставок товаров, а также закрепляла конкретных поставщиков по определенным покупателями.

«Согласно решению правительства Украины, Министерство иностранных дел Украины, в установленном порядке сообщит в Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о прекращении для Украины действия соглашения», — уточняют в министерстве и добавляют, что на сегодняшний день отсутствуют фактические межгосударственные торгово-экономических соглашения между государствами-участниками СНГ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Служба внешней разведки (СВР) Украины по поручению президента начала процедуру выхода из соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ в сфере разведдеятельности от 1992 года.

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