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Мясо с пола: в сети показали шокирующие условия приготовления шаурмы в Днепре (фото)
В Днепре продемонстрировали местные особенности приготовления популярного фаст-фуда — шаурмы. Поражающее воображение фото опубликовал пользователь Владимир Васильченко в группе «Чечеловка Днепр».
По его словам, снимок ему удалось сделать, когда ларек внезапно закрылся на «технический перерыв».
«Нужно добавить мяса» — объяснили сотрудники и не стесняясь клиентов, вывалили основной ингредиент шаурмы на пол. После этого на глазах посетителей сотрудники принялись нанизывать грязное мясо на вертел", — описал Владимир ситуацию.
На месте «преступления»
В комментариях к фото пользователь Ира Ярина посоветовала на будущее в таких случаях вызывать полицию и составлять акт об антисанитарии.
Отметим, потребители подобного фаст-фуда часто становятся жертвами пищевых отравлений. Так, в августе в Киеве после употребления шаурмы отравились 83 человека, из которых 12 детей, а в мае пострадали уже отдыхающие в Одессе — там девять человек были госпитализированы в городскую клиническую инфекционную больницу после употребления шаурмы в Приморском районе.
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