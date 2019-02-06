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ОБСЕ проигнорировала Украину: россияне таки будут наблюдателями на выборах президента
Несмотря на то, что Украина проинформировала ОБСЕ о том, что не будет регистрировать наблюдателей от России на президентских выборах 31 марта, Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ предложило включить двух граждан РФ в состав миссии по наблюдению за выборами президента Украины. Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на информированный источник в дипломатических кругах.
По словам дипломата, нигде в обязательствах ОБСЕ не указано, что для участия в миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами должны быть обязательно приглашены представители всех государств-участников организации.
«В пункте 8 Копенгагенского документа ОБСЕ предусмотрено, что приглашения наблюдателей от стран-участниц Организации происходит в той мере, в какой это допускается законодательством. Поскольку законодательством Украины Россия признана как государство-агрессор и оккупант, то вполне логичным и правовая позиция Украины по отказу в регистрации граждан РФ наблюдателями на выборах в Украине», — отметил дипломат.
Между тем, глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ за выборами в Украине Питер Тейлер на пресс-конференции в Киеве заявил, что предлагаемая норма закона, согласно которой гражданин государства-агрессора не может быть наблюдателем на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ.
«Мы знаем о том, что был подан законопроект соответствующий и о позиции украинской власти по наблюдателям из РФ. Нужно отметить, что это не соответствует принципам и подходам ОБСЕ по формированию миссии по наблюдению за выборами», — сказал он.
Сейчас в состав долгосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ предложено более 80 человек. Непосредственно для наблюдения в день выборов в Украине также прибудет еще около 750 краткосрочных наблюдателей.
Напомним, Россия заявляла о намерении направить своих наблюдателей на предстоящие президентские выборы в Украине, упор делался на миссию ОБСЕ.
В начале января министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил письмо директору БДИПЧ ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир с предложением направить в Украину наблюдателей на президентские выборы. При этом в письме сообщалось, что МИД Украины просит не принимать заявки на аккредитацию международных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций от владельцев российских паспортов или других лиц, направленных российским государством. В письме говорилось, что отклонение заявок на регистрацию российских наблюдателей необходимо, «когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора и оккупанта».
В начале февраля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается запретить наблюдателям из страны-агрессора — России — принимать участие в мониторинге выборов в Украине. Речь идет не только о выборах президента, но и народных депутатов Украины.
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