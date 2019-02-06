Политика

В услугах не нуждаемся: в Украине отвергли предложения Януковича по обмену заложниками

В Украине с возмущением восприняли предложение беглого экс-президента Украины Виктора Януковича выступить посредником в переговорах с Москвой об обмене заложниками. Об этом в Facebook написала представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Нам не о чем просить Януковича, которого презирают и в Киеве, во Львове, и в его родном Донбассе как беглеца и предателя», — написала Геращенко.

Она также напомнила, что в тюрьмах украинцев держит Путин, а не «его прирученные и прикормленные шавки», которые у украинцев «вызывают отвращение».

Отметим, после долгого отсутствия на публике беглый Янукович провел пресс-конференцию в Москве, где заявил, что если с украинской стороны поступит инициатива, он готов переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным об обмене пленными по формуле «всех на всех». Однако настоящим героем пресс-конференции стал украинский журналист Цимбалюк, который поинтересовался у экс-президента, не является ли он сам заложником Путина.

Напомним также, что переговоры в Минске с Россией в конце января 2019 года об обмене заложников завершились ничем: россияне категорически не хотят обсуждать этот вопрос до выборов в Украине.

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