Происшествия

«Евробляхи» на потоке: одесский таможенник брал по 300 долларов за каждую

Именно в такую скромную сумму оценил свои «услуги» начальник сектора одного из таможенных постов в Одесской области. Клиентам, которых было немало, пояснял: это за беспрепятственное оформление в режиме «импорт» каждого ввезенного автомобиля с иностранной регистрацией. Проще говоря, за каждую «евробляху». Ранее украинский журналист Виталий Глагола сообщил, что на украинско-словацкой границе таможенник соседней страны требовал у него взятку за беспрепятственный проезд на автомобиле.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с коллегами из прокуратуры разоблачили системного взяточника на таможенном посту в Одесской области и 6 февраля задержали его с поличным.

«Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил схему получения неправомерной выгоды за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей на иностранном регистрации в режиме так называемого временного ввоза», — сообщили в управлении СБУ в Одесской области. — Стоимость «услуг» злоумышленника стартовала от трехсот долларов США за каждое транспортное средство".

Правоохранители задержали подозреваемого на рабочем месте при получении очередной взятки в размере шестисот долларов за растаможивание двух автомобилей.

В рамках открытого производства по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и возможной причастности к противоправной деятельности других должностных лиц таможенного поста.

А начальник одного из территориальных подразделений главного управления ГФС в Одесской области установил для предпринимателей «налоговую ставку» — 0,5 процента от оборота предприятия и взимал ее для личных нужд.

«5 февраля в городе Ширяево задержан руководитель налоговой инспекции за систематическое вымогательство и получение взяток от предпринимателей, — сообщили в областной прокуратуре. — За не препятствование предпринимательской деятельности он постоянно требовал четко установленную (им же!) сумму».

Задержали взяточника с поличным

«Налоговик задержан на рабочем месте после получения 10 тысяч гривен. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом первой части взятки — 7 тысяч гривен и 300 долларов», — сообщили в управлении.

Продолжаются следственные действия с целью установления причастности к противоправной деятельности других лиц.

Ранее на взятках за ввоз в Украину авто с иностранной регистрацией попались львовские таможенники. А харьковская чиновница оценила свои услуги по усыновлению в 3 тысячи долларов.

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