Избиение в Одессе пассажира троллейбуса: новые подробности инцидента (видео)

Происшествия

Как выяснилось впоследствии, пассажир троллейбусного маршрута № 8, которого жестоко избил водитель, вовсе не был «изрядно выпившим человеком, возможно, без определенного места жительства», как изначально прокомментировал вопиющий инцидент директор КП «Одессгорэлектротранс» Дмитрий Жеман. Он же сообщил, что водитель-дебошир «с позором уволен с предприятия».



А потерпевшего от кулаков водителя зовут Михаил. Он — отец двух маленьких девочек, муж, брат, сын и внук. Как рассказала одесситам родственница потерпевшего, они разыскивали его всю ночь, поскольку район, в котором Михаил вечером подвергся нападению водителя-хулигана, располагается на окраине города. Потому он, избитый и очень уставший после тяжелого трудового дня (вернее, суточного дежурства), самостоятельно не сумел отыскать дорогу домой. Более того, в результате инцидента, у него частично пропала память…

Также выяснилось, что все личные вещи Михаила, его сумка, инструменты и прочее остались в салоне того самого троллейбуса.

На видео инцидента, появившемся в сети, четко видно, как водитель троллейбуса кричит на пассажира, и избивает его — руками и ногами. Более того, в какой-то момент пассажир выбежал из транспорта, а водитель побежал за ним, продолжая бить и угрожая убийством…

6 февраля Михаил написал заявление в полицию и снял побои. Однако никакой информации по данному инциденту полиция пока не дает.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве кондуктор маршрутки в ответ на замечание набросился на пассажирку, разбив ей телефон, а потом бросился с кулаками на вступившегося за нее мужчину. А пассажир одного из киевских троллейбусов заявил, что его избили контролеры.

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