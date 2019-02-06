Деньги

С февраля киевляне будут платить за воду по-новому: что изменилось

В компании «Киевводоканал» сообщили об изменении с февраля 2019 года принципов начисления платы за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу. Это произошло в связи со вступлением в силу с 25 января Методики распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг (ее утвердили приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства еще в ноябре 2018 года).

Новая Методика утверждена в соответствии с требованиями закона «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», который предусматривает, что жители дома как владельцы целостного имущественного комплекса должны заплатить за весь объем воды, которую потребил их дом.

Таким образом, для домов, где все помещения оснащены счетчиками холодной воды, объем небаланса будет распределяется между всеми потребителями пропорционально объему потребления, а для домов, где часть помещений счетчиками не оснащена, объем небаланса будет распределяется между потребителями, не имеющими счетчиков, пропорционально количеству лиц, которые фактически пользуются услугами.

При этом для каждого дома будет установлен свой расчетный период, на дату которого производится снятие показателей коммерческого (общедомового) узла учета и осуществляется распределение между потребителями.

Информировать об этой дате «Киевводоканал» намерен путем размещения объявлений на домах и в квитанциях на оплату услуг.

Напомним, с 1 февраля 2019 года в Киеве увеличились тарифы на поставку холодной воды и водоотвод. А вместе с водой подорожали услуги отопления и вывоза мусора.

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