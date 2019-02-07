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Биатлон в Кэнморе: где смотреть мужскую и женскую индивидуальные гонки на Кубке мира (фото)
В четверг, 7 февраля, в рамках Кубка мира по биатлону стартует первый неевропейский этап. Поскольку в 17-тысячном канадском Кэнморе, где 31 год назад биатлонисты разыгрывали медали Олимпиады-1988, в эти дни стоят сильнейшие морозы (ночью температура воздуха опускается ниже 30 градусов) Международный союз биатлонистов (IBU) внес изменения не только в календарь состязаний.
К примеру, в первый соревновательный день дистанция мужской индивидуальной гонки сокращена с 20 километров до 15 км, а женской — с 15 км до 12,5. К слову, короткие «индивидуалки» впервые пройдут на этапах Кубка мира (при этом штрафное время за промах составит не одну минуту, а 45 секунд).
Наша сборная, как и многие другие, выступит в Канаде не в самом сильном составе. У мужчин среди 98 биатлонистов на дистанцию выйдут Артем Тищенко (4-й стартовый номер),Сергей Семенов (29-й), Тарас Лесюк (48-й) и Дмитрий Пидручный (90-й).
У женщин среди 93 спортсменок, заявленных на гонку, украинская пятерка выглядит так: Юлия Журавок (11-й номер на старте), Елена Пидгрушная (29-й), Юлия Джима (36-й), Надежда Белкина (58-й) и Яна Бондарь (90-й).
Кубок мира. Седьмой этап. Кэнмор (Канада)
7 февраля (четверг)
Индивидуальная гонка (мужчины) 21:20 «UA:Перший», «Евроспорт 1», «Спорт1», «Матч ТВ»
Индивидуальная гонка (женщины) 23:55 «UA:Перший», «Евроспорт 1», «Спорт1», «Матч ТВ»
Кстати, в связи с тем, что по прогнозам синоптиков в выходные морозы в Кэнморе усилятся, эстафетные гонки перенесены с 9 февраля на 8-е, а масс-старты вместо 10 февраля состоятся на день раньше.
Столкнулись организаторы седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе и с проблемой низкой заполняемости трибун на предстоящих соревнованиях, став искать зрителей… по объявлению. К примеру, пресс-служба лыжного клуба Кэнмора опубликовала сообщение о наборе 200--300 человек, которые должны заполнить трибуны.
Добавлю, что в соответствии с правилами соревнований IBU, гонки не должны начинаться, если температура воздуха ниже минус 20 градусов по Цельсию в самой холодной части трассы.
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*Легендарная немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер приехала в Кэнмор как журналист
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-россиянка Бех принесла сборной Украины второе «золото» юниорского ЧМ по биатлону.
Фото Twitter IBU
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