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Происшествия

Убийство «Сармата»: задержан предполагаемый организатор преступления (фото)

9:23 7 февраля 2019   164
задержание
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове задержали еще одного подозреваемого в убийстве участника АТО Виталия Олешко («Сармата»). Мужчине удавалось пять месяцев скрываться, но его вычислили и в ночь на 7 февраля взяли под стражу.

Подробностями ночной спецоперации поделился первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. Задержанный оказался бывшим бойцом «Торнадо». Также у мужчины обнаружились документы представителя Европола.

документ

Гражданин де юре проживал в Днепре, но по факту пять месяцев менял место жительства, скрываясь. По версии следствия, задержанный участвовал в подготовке убийства «Сармата», организовывал слежку на месте.

Напомним, ветерана АТО Виталия Олешко убили в его родном Бердянске 31 июля 2018 года. Следствие пришло к выводу, что мотивом для убийства стала бизнес-деятельность ветерана.

По делу задержаны шестеро подозреваемых, в том числе и предполагаемый исполнитель убийства. Он указал на бизнес-конфликт «Сармата» с еще одним бердянским предпринимателем и назвал имя заказчика преступления.

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