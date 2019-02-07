«Шахтер» не смог обыграть австрийский «Ваккер»

Спорт

В четверг, 7 февраля, донецкий «Шахтер» провел последний спарринг на сборе в Турции. Оппонентом подопечных Паулу Фонсеки стал австрийский «Вакккер» из Инсбрука, занимающий в чемпионате страны 10-е место.

До поединка с горняками подопечные 65-летнего Карла Даксбахера провели три контрольных поединка — с представителем итальянской серии С «Зюдтиролем» (0:3), немецким «Ульмом» (2:1) и швейцарским «Лугано» (0:1).

Своего рода генеральную репетицию перед возобновлением сезона «Шахтер» провел в составе, приближенном к боевому (изначально в «основе» значился бразилец Тайсон, но вместо него в последний момент на поле вышел израильский новичок Манор Соломон). Несмотря на территориальное преимущество, «оранжево-черные» не смогли обыграть австрийского аутсайдера — 0:0.

«Шахтер»: Пятов, Болбат (Бутко, 77), Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 80), Исмаили, Патрик, Степаненко (Майкон, 80), Марлос (Фернандо, 71), Коваленко (Малышев, 84), Соломон (Нем, 77), Мораес.

После завершения турецкого сбора «Шахтер» возвращается в Киев, а уже 14 февраля проведет в Харькове первый матч 1/16 финала Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта», занимающего в немецкой бундеслиге пятое место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» на турецком сборе проиграл сербскому «Партизану» и забил шесть мячей в ворота болгарского «Ботева».

Фото ФК «Шахтер»



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