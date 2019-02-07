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- 12:13 Украинец Михайлюк сменил клуб в НБА
Украинец Михайлюк сменил клуб в НБА
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, с лета 2018 года выступавший за клуб НБА «Лос-Анджелес Лэйкерс», перешел в «Детройт Пистонз». Этот трансфер произошел в рамках обмена между клубами — «Лэйкерс» получили легкого форварда Реджи Буллока, в то время как в обратном направлении проследовал Михайлюк, плюс «Пистонз» получили право пика второго раунда на предстоящем драфте.
«Лэйкерс» были мечтой, которая стала реальностью. Поддержка там была невероятной и многое для меня значила. Вперед в Детройт, не могу дождаться, когда стану частью «Пистонз», — написал Михайлюк на своей странице в Instagram.
В регулярном сезоне-2018/2019 украинец провел за «Лос-Анджелес Лэйкерс» 39 матчей, в которых проводил в среднем на площадке 10,8 минут и набирал 3,3 очка. Свой последний матч за «Озерных» Святослав провел 5 февраля, в котором его команда уступила «Индиане» 94:136, а сам Михайлюк набрал 5 очков за 12 проведенных минут.
Добавлю, что уже бывший клуб украинца занимает десятое место в Западной конференции (27 побед, 27 поражений), в то время как «Детройт» — девятый в Восточной конференции (24 победы, 29 поражений).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что команда украинца Михайлюка обыграла на выезде чемпиона НБА.
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