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Третьяков: Необходимо восстановить льготы на проезд и коммунальные услуги для участников войны
На заседании Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью 6 февраля было принято решение поддержать проект закона № 9508 относительно создания Единого государственного реестра ветеранов войны. Об этом сообщил председатель парламентского комитета, народный депутат Александр Третьяков.
Он отметил, что создание реестра позволит навести порядок в системе учета ветеранов, выяснить их реальное количество и оперативно принимать управленческие решения по усилению их социальной защиты.
Также комитет рассмотрел вопрос о возвращении права на льготный проезд участникам войны и семьям погибших. Этого права они были лишены с 2015 года, а льготы по оплате за коммунальные услуги начали предоставляться с учетом их дохода. В декабре прошлого года Конституционный суд признал это решение незаконным.
«Наш комитет разработал законопроект № 9428−2, который вносит соответствующие изменения в Закон „О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“, а также регулирует разногласия между отдельными нормами относительно льготного проезда автомобильным транспортом, согласуется с Законом „О транспорте“, учитывает изменения по предоставлению льгот на основании электронного билета», — отметил Третьяков.
Именно этот законопроект был поддержан комитетом и рекомендован Верховной Раде для принятия за основу.
Также на заседании комитета было принято решение обратиться к премьер-министру Украины с предложением направить нераспределенный остаток средств в сумме 73 млн. грн, источником которых в 2017 году были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного правонарушения, на реализацию бюджетной программы по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц, участвовавших в АТО и признанных участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы.
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