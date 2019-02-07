Под Днепром зверски избили известного врача (фото)

Происшествия

В Днепропетровской области неизвестные проломили череп врачу-онкохирургу из города Каменское Юрию Гридасову. Медику сделали операцию, установив титановую пластину. Полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное тяжелое телесное повреждение». Ранее сообщалось, что в Ровно пациент избил медиков и выпрыгнул из окна.

О попытке убить врача сообщил его бывший сокурсник, старший инструктор по тактической медицине Международного проекта «Центр подготовки Patriot» Денис Сурков. По его словам, на Юрия Гридасова напали, когда тот выходил из машины. Неизвестные били его по голове трубами или битами. «Разрушения черепа можно увидеть на томограммах. Мозг пострадал ужасно. Его прооперировали в больнице Мечникова. Удалили обломки костей, очаги кровоизлияний и контузии, сделали пластику свода черепа титановой пластиной. Находится в реанимации. На данный момент стоит вопрос — будет ли он жить», — сообщает Денис Сурков.

ЧП произошло 6 февраля. В полицию Каменского поступило сообщение о том, что на улице Галины Романовой возле спортивного клуба находится человек с телесными повреждениями. «О 54-летнем пострадавшем сообщил тренер. Обстоятельства получения повреждений, по его словам, сам пострадавшим объяснил самотравмированием. Однако, учитывая степень тяжести травм, следственным отделом Каменского отдела полиции по данному факту было открыто уголовное производство по первичной правовой квалификацией по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение)», — сообщили в полиции.

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