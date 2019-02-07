Под Полтавой отчаявшиеся люди устроили бунт из-за ужасной дороги

Происшествия

В Полтавской области, в селе Бутенки люди перекрыли движение на временном объезде дороги М-22 Полтава-Александрия. Напомним, что ранее на Полтавщине ввели ограничение для грузовиков из-за плохого состояния дорог.

«Требования протестующих уточняются. На месте работает полиция Полтавской области», — сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.

Тем временем издание «Кременчуг Today» сообщает, что люди так выражают свое недовольство из-за того, что ехать по дороге не возможно, а от километровых очередей грузовиков устали и жители села. Сообщается, что сама дорога просела от влаги, ее разравнивают грейдером, но безуспешно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине с 8 февраля начнутся ремонты на автодорогах международного и национального значения.

А «Укравтодор» напомнил водителям об ограничениях движения транзитного большегрузного автотранспорта массой более 10 тонн на Полтавщине — в Решетиловском и Кобелякском районах на участке от 130 до 175 км или от перекрестка с автодорогой М-22 Полтава — Александрия до перекрестка с автодорогой М-03 Киев — Харьков.

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