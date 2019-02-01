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Происшествия

Дорожники призвали к осторожности водителей, едущих на Полтавщину (видео)

10:40 1 февраля 2019   290
Аварийная дорога
Инф. «ФАКТОВ»

«Укравтодор» напомнил водителям об ограничениях движения транзитного большегрузного автотранспорта массой более 10 тонн на Полтавщине — в Решетиловском и Кобелякском районах на участке от 130 до 175 км или от перекрестка с автодорогой М-22 Полтава — Александрия до перекрестка с автодорогой М-03 Киев — Харьков.

Дорожники подтвердили, что чаще всего жалобы на проезд по дороге Н-31 Днепр — Решетиловка поступают от перевозчиков Нова Пошта и Укрпошта.

Кроме того, в Решетиловском районе находится аварийный мост.

Напомним, 31 января в сеть попало видео ужасного состояния автомобильной дороги под Киевом.

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