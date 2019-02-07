Спорт

ЧП над Ла-Маншем: тело погибшего подняли с морского дна (фото)

Команда, занимающаяся поиском пропавшего над Ла-Маншем самолета, в котором летели 28-летний футболист «Кардиффа» Эмилиано Сала и 59-летний пилот Дэвид Айбботсон (на фото), извлекла тело из-под обломков самолета на морском дне, сообщает BBC.

Тело, поднятое с глубины 63 метра, переправили на остров Портленд и передали специалистам. На фото, опубликованном thesun.co.uk, видно, как мешок с телом несут в серебристый фургон, чтобы отправить на опознание (пока неизвестно, кому оно принадлежит — игроку или пилоту).

В отделе расследования авиационных аварий (AAIB) сообщили, что специалисты проводили операцию в «сложных погодных условиях», а семьи погибших постоянно были в курсе происходящего.

А вот попытки поднять самолет с морского дна успехом не увенчались, поэтому от них отказались из-за плохих погодных условий.

«Прогноз погоды на последующие дни плохой, поэтому мы приняли непростое решение завершить операцию», — говорится в заявлении ААIB.

При этом специалисты, занимавшиеся поиском, заверили, что видеоматериалы, которые успел снять подводный прибор, обеспечили расследование «ценными доказательствами».

Напомню, что обломки самолета, на котором летел футболист Эмилиано Сала, нашли вблизи острова Гернси. На одномоторном Piper Malibu N264DB аргентинец возвращался в Кардифф из Франции, где он попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту».

Официальную поисковую операцию отменили 24 января, однако обломки (и одно из тел) удалось найти во время частной поисковой операции, которую возглавил морской ученый и океанограф Дэвид Мернс.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что преданная собака Эмилиано Салы все еще ждет футболиста домой.

Фото Рress Assocition, Getty Images

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