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Происшествия

Секс-скандал в ВСУ: выяснились важные детали

14:46 7 февраля 2019   1098
Виктория Сикал
Инф. «ФАКТОВ»

Обвинения в домогательствах, выдвинутые против командира воинской части Виктора Иванива частично подтвердились. Речь идет о случае с лейтенантом Викторией Сикал.

Об этом сообщает InfoResist со ссылкой на спикера Военной службы правопорядка ВСУ Сергея Губенко. «Сикал написала заявление в Хмельницкий зональный отдел 20 декабря прошлого года. В течение месяца продолжалась проверка. Факты, которые она предоставила, были подтверждены частично. Свидетели, которых она указала, были опрошены, но, скажем так, они не подтвердили те обвинения, которые она выдвигала. Лично сам начальник ответил, что таких действий с его стороны не было. Это все, что установила проверка», — заявил он. По его словам, проверка установила предвзятое отношение к лейтенанту Сикал в вопросе перехода ее на другое место службы, но речь о приставании к военнослужащей не шла.

«Пока в Национальной полиции длится расследование, какие-либо комментарии с нашей стороны в принципе не могут быть обнародованы. Необходимо будет обращать к непосредственно Национальной полиции, потому что они сейчас этим занимаются», — добавил он. Ранее муж лейтенанта Валерии Сикал — Алексей Вдовиченко — заявлял, что Виктора Иванива обвинили в домогательствах еще восемь женщин-военных. По этому поводу у Сергея Губенко точной информации нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дело о сексуальных домогательствах, фигурантом которого является командир воинской части А-1358 Виктор Иванив, обрастает новыми подробностями. Так, ходят слухи, что кроме навязчивых ухаживаний полковника к подчиненным, он применял особые методы воспитания солдат.

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