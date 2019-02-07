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Порноскандал в Кривом Роге: сценарист детской «клубнички» задержан в соседней стране
Полиция очень продвинулась в расследовании дела о семействе, снимавшем в порнографических роликах свою малолетнюю дочь. Горе-родители были арестованы летом 2018 года, а теперь правоохранителям удалось выйти на след «продюсера» — человека, заказывавшего видео, писавшего сценарии для клипов и по сути финансировавшего растлителей ребенка.
Подозреваемый был задержан в Минске. Операция была проведена при содействии белорусских правоохранителей.
Как выяснилось, 40-летний житель Минска вполне осознавал, что занимается противозаконной деятельностью, а потому соблюдал меры предосторожности: оплату за ролики проводил только через криптокошелек. Впрочем, конспирация не помогла. Украинские киберполицейские вычислили любителя «клубнички» по IP-адресу и передали данные о нем белорусским коллегам. Мужчину задержали, он оказался ранее не судимым. Теперь сценаристу грозит до четырех лет лишения свободы.
Напомним, за съемку порнографических роликов с собственной дочерью в Кривом Роге была задержана семейная пара. Выходцы из Азербайджана - 29-летний мужчина и 30-летняя женщина — были арестованы решением суда. Паре грозит 12 лет тюрьмы. Девочку поместили в приют. Расследование продолжается.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
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