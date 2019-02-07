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Генерал рассказал о договоренности Украины с НАТО по Донбассу
Аннексированный Крым и война на Донбассе не станут препятствием для принятия Украины в НАТО. Об этом «ФАКТАМ» заявил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, комментируя принятие Верховной Радой изменения в Конституцию, которые закрепляют курс Украины на вступление в НАТО и ЕС.
Генерал подтвердил, что в Уставе Альянса есть положение о том, что из-за наличия спорных территорий и военных конфликтов страна не может претендовать на вступление в НАТО. Однако к Украине этот пункт не будет применен.
«Существуют договоренности между Украиной и НАТО, где четко сказано, что Крым и Донбасс не станут преградой для принятия нашей страны в Альянс», — уточнил Богдан.
Напомним, в четверг, 7 февраля, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию, которые закрепляют путь Украины в НАТО и Евросоюз. Ранее министр обороны Степан Полторак заявлял, что в НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в Альянс.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Порошенко выразил уверенность, что решение о предоставлении Украине членства в НАТО наша страна получит в течение ближайших пяти лет.
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