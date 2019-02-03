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Порошенко озвучил срок вступления Украины в НАТО
Решение о предоставлении Украине членства в НАТО наша страна получит в течение ближайших пять лет. Такую уверенность президент Украины Петр Порошенко высказал в интервью телеканалу «Украина».
Он пояснил, что за оставшееся время Украина должна добиться соответствия критериям членства в НАТО.
«Членство в НАТО — это безопасность. Это безопасность на внешних границах, это политико-дипломатическим путем восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства, и для обычного гражданина это, в том числе, и безопасность на улицах», — объяснил президент украинцам.
Также Порошенко назвал «абсолютно реальным» задание о членстве Украины в Евросоюзе.
Напомним, 22 ноября 2019 года Рада проголосовала за внесение изменений в Конституцию Украины с целью закрепления в Основном Законе курса страны на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Окончательная имплементация этих поправок должна произойти в феврале 2019 года. 8 января 2019 года представитель Украины в Альянсе Вадим Пристайко заявил, что Украина может стать членом НАТО после Македонии. По мнению министра иностранных дел Украины Павла Климкина, вступить в НАТО Украине будет проще, чем в Евросоюз.
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