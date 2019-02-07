«Динамо – «Мальме»: онлайн-видеотрансляция спарринга в Испании

Спорт

В пятницу, 8 февраля, вице-чемпион Украины киевское «Динамо» проведет предпоследний контрольный матч в испанской Марбелье. Оппонентом «бело-синих» станет бронзовый призер чемпионата Швеции «Мальме», которому 14 и 21 февраля предстоят встречи Лиги Европы с английским «Челси».

В рамках подготовки к сезону подопечные немца Уве Реслера уже разгромили на сборах датский «Люнгбю» (5:1) и уступили российскому «Крансодару» (0:2).

Начало матча «Динамо» — «Мальме» — 8 февраля в 15:00.

Прямую видеотрансляцию поединка, которую проведет YouTube-канал ФК «Динамо», смотрите в этой новости.

До отъезда на первый еврокубковый поединок с «Олимпиакосом» в Грецию (13 февраля) динамовцы проведут в Марбелье еще один товарищеский матч — с норвежской «Волеренгой» (9 февраля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в Испании проиграло в Испании клубу из США.

Фото ФК «Динамо»

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