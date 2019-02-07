- 17:41 Более 200 000 доз метадона: в Миргороде накрыли крупнейшую в Украине подпольную нарколабораторию
- 17:31 Мэр Днепра жестко раскритиковал Раду за переименование Днепропетровской области: реакция соцсетей
- 17:20 Рада пересмотрит тарифы на коммунальные услуги
- 17:15 По стопам Макгрегора: Хабиб принял неожиданное решение по своей карьере
- 17:04 Вместо земли — деньги: принято важное решение, касающееся семей погибших киевлян — участников АТО
- 17:02 В Киеве велосипедисты проведут зимний флешмоб: названы место и время
- 16:57 "Полная никчемность": главный коммунист Крыма назвал "грубейшую ошибку" Путина после аннексии полуострова
- 16:46 У Насирова нашли 300 тысяч долларов, "забытые" на счету в британском банке
- 16:32 Российский суд подтвердил, что не считает захваченных украинских моряков военнопленными
- 16:30 «Динамо – «Мальме»: онлайн-видеотрансляция спарринга в Испании
«Динамо – «Мальме»: онлайн-видеотрансляция спарринга в Испании
В пятницу, 8 февраля, вице-чемпион Украины киевское «Динамо» проведет предпоследний контрольный матч в испанской Марбелье. Оппонентом «бело-синих» станет бронзовый призер чемпионата Швеции «Мальме», которому 14 и 21 февраля предстоят встречи Лиги Европы с английским «Челси».
В рамках подготовки к сезону подопечные немца Уве Реслера уже разгромили на сборах датский «Люнгбю» (5:1) и уступили российскому «Крансодару» (0:2).
Начало матча «Динамо» — «Мальме» — 8 февраля в 15:00.
Прямую видеотрансляцию поединка, которую проведет YouTube-канал ФК «Динамо», смотрите в этой новости.
До отъезда на первый еврокубковый поединок с «Олимпиакосом» в Грецию (13 февраля) динамовцы проведут в Марбелье еще один товарищеский матч — с норвежской «Волеренгой» (9 февраля).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в Испании проиграло в Испании клубу из США.
Фото ФК «Динамо»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 753 мм