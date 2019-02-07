- 17:41 Более 200 000 доз метадона: в Миргороде накрыли крупнейшую в Украине подпольную нарколабораторию
- 17:31 Мэр Днепра жестко раскритиковал Раду за переименование Днепропетровской области: реакция соцсетей
- 17:20 Рада пересмотрит тарифы на коммунальные услуги
- 17:15 По стопам Макгрегора: Хабиб принял неожиданное решение по своей карьере
- 17:04 Вместо земли — деньги: принято важное решение, касающееся семей погибших киевлян — участников АТО
- 17:02 В Киеве велосипедисты проведут зимний флешмоб: названы место и время
- 16:57 "Полная никчемность": главный коммунист Крыма назвал "грубейшую ошибку" Путина после аннексии полуострова
- 16:46 У Насирова нашли 300 тысяч долларов, "забытые" на счету в британском банке
- 16:32 Российский суд подтвердил, что не считает захваченных украинских моряков военнопленными
- 16:30 «Динамо – «Мальме»: онлайн-видеотрансляция спарринга в Испании
По стопам Макгрегора: Хабиб принял неожиданное решение по своей карьере (фото)
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, получивший длительную дисквалификацию за драку после боя с Конором Макгрегором, раздумывает над тем, чтобы провести свой следующий бой по правилам бокса.
Более того, Хабиб уже провел переговоры с президентом Федерации бокса России Умаром Кремлевым, где функционер предложил ему для такого поединка арену «Лужники», которая вмещает 81 тысячу зрителей. «Федерация бокса России выступила с предложением. Лето, стадион „Лужники“
Это же подтвердил и сам Кремлев. «Этого боя хотим как мы, так и Хабиб. Но на данный момент все засекречено, ведутся переговоры. Я обратился к нему с подобным предложением, после чего мы начали переговоры. Но с кем пройдет этот поединок, пока сказать я не могу», — отметил функционер в интервью Sport24.
* Умар Кремлев и Хабиб Нурмагомедов
Вполне возможно, что столь неожиданное решение по своей карьере Нурмагомедов принял в связи с тем, что срок его дисквалификации завершается только 6 июля 2019 года, и чтобы не «простаивать», боец готов откликнуться на подобный вызов. В случае согласия Хабиба, он может пойти по стопам своего недавнего соперника ирландца Конора Макгрегора, который в августе 2017-го провел поединок по правилам бокса против непобедимого американца Флойда Мэйвезера-младшего — и уступил ему нокаутом. К слову, фамилия Флойда фигурирует и среди возможных соперников россиянина на предстоящий поединок — как и еще одного легендарного боксера Мэнни Пакьяо.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что глава UFC назвал следующих соперников Макгрегора и Хабиба.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 753 мм