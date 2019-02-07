По стопам Макгрегора: Хабиб принял неожиданное решение по своей карьере (фото)

Спорт

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, получивший длительную дисквалификацию за драку после боя с Конором Макгрегором, раздумывает над тем, чтобы провести свой следующий бой по правилам бокса.

Более того, Хабиб уже провел переговоры с президентом Федерации бокса России Умаром Кремлевым, где функционер предложил ему для такого поединка арену «Лужники», которая вмещает 81 тысячу зрителей. «Федерация бокса России выступила с предложением. Лето, стадион „Лужники“ и т. д. Как вы думаете, друзья, нужен мне этот вызов или нет?» — Хабиб обратился к своим подписчикам в Instagram, разместив на странице фото с президентом ФБР. При этом, судя по всему, сам Нурмагомедов для себя решение уже принял…

Это же подтвердил и сам Кремлев. «Этого боя хотим как мы, так и Хабиб. Но на данный момент все засекречено, ведутся переговоры. Я обратился к нему с подобным предложением, после чего мы начали переговоры. Но с кем пройдет этот поединок, пока сказать я не могу», — отметил функционер в интервью Sport24.

* Умар Кремлев и Хабиб Нурмагомедов

Вполне возможно, что столь неожиданное решение по своей карьере Нурмагомедов принял в связи с тем, что срок его дисквалификации завершается только 6 июля 2019 года, и чтобы не «простаивать», боец готов откликнуться на подобный вызов. В случае согласия Хабиба, он может пойти по стопам своего недавнего соперника ирландца Конора Макгрегора, который в августе 2017-го провел поединок по правилам бокса против непобедимого американца Флойда Мэйвезера-младшего — и уступил ему нокаутом. К слову, фамилия Флойда фигурирует и среди возможных соперников россиянина на предстоящий поединок — как и еще одного легендарного боксера Мэнни Пакьяо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что глава UFC назвал следующих соперников Макгрегора и Хабиба.

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