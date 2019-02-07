Происшествия

Дело о перестрелке в Княжичах: с главного подозреваемого сняли все обязательства

С одного из подозреваемых в причастности к перестрелке в Княжичах Киевской области — бывшего начальника уголовного розыска столичного главка Нацполиции Леонида Куряты суд снял все наложенные ранее обязательства. Об этом говорится в материалах Печерского районного суда.

После сообщения о подозрении в августе 2017 года Курята находился под домашним арестом и обязан был носить электронный браслет слежения и сообщать о своем местонахождении.

Постепенно все эти обязательства были отменены судом. Последнее обязательство — сообщать о своем местонахождении — истекло 29 января, и суд отказался его продлевать. Суд решил, что на данный момент отсутствуют риски побега подсудимого, уничтожения им доказательств или давления на свидетелей по делу о перестрелке в Княжичах.

Суд отметил, что тяжесть инкриминируемого преступления не может быть основанием для продления меры пресечения подозреваемому.

Напомним, в декабре 2016 года в селе Княжичи под Киевом погибли пять правоохранителей. Это произошло во время спецоперации по задержанию вероятной банды злоумышленников. Тогда полицейские из разных подразделений открыли стрельбу друг по другу. Руководил операцией начальник уголовного розыска Киева Леонид Курята. После трагедии его уволили из полиции, а прокуратура объявила подозрение в организации убийства полицейских и превышении служебных полномочий.

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