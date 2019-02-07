В Киеве введен план "Перехват": полиция ловит спортсменов, разгромивших пивбар

Происшествия

В Киеве на Лесном массиве группа людей ворвалась в пивбар и разгромила заведение. В полиции ввели план «Перехват». Правоохранители разыскивают белый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, на котором скрылись преступники.

Инцидент произошел по улице Курчатова, 19а, сообщает Информатор.

По последним данным, в 18:00 группа людей из 10 человек ворвалась в пивбар «Ольвия» и разгромила его. После содеянного правонарушители уехали на Mercedes-Benz Sprinter с государственным номером АА0714ХА.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киеве было совершено разбойное нападение на автозаправку. Его совершили двое молодых людей — 22 и 25 лет. Грабители явились туда ночью, набросились на кассира и, угрожая ему электрошокером, забрали из кассы выручку.

Один из задержанных полицией был взят под стражу, второму суд выбрал круглосуточный домашний арест. Подозреваемым инкриминируют разбой в сочетании с насилием по предварительному сговору группой лиц.

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