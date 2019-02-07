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Владимир Кличко забрал дочь у бывшей невесты: стали известны причины
Бывший чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе Владимир Кличко переживает не самые простые времена в личной жизни. В августе прошлого года стало известно о том, что 42-летний украинец расстался со своей гражданской женой американской актрисой Хейден Панеттьер, а сейчас бывший боксер перевез четырехлетнюю дочь Кайю-Евдокию в Киев и последние несколько месяцев она не видится с матерью.
Буквально сразу же после расставания с Кличко-младшим Панеттьер начала встречаться со своим начинающим коллегой Брайаном Хикерсоном, проводя много времени на различных вечеринках, где вездесущие папарацци неоднократно фотографировали ее, употребляющей алкоголь. Родные и друзья актрисы всерьез обеспокоены этим фактом и призывают ее взяться за ум ради собственного здоровья.
Сама актриса понимает свою проблему. Как сообщил приближенный к Хейден источник таблоиду US Weekly, 29-летняя Панеттьер согласна с тем, что Кайе-Евдокии сейчас не стоит быть с ней.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Кличко отдыхает вместе с дочерью на Барбадосе.
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