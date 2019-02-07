Политика

Полиция завела дело по факту слежки за кандидатом в президенты

Национальная полиция Украины открыла дело по факту слежки за одним из кандидатов в президенты. Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.

7 февраля 2018 года один из кандидатов в президенты Украины обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в г. Одесса на фестивале «Лига смеха» с 30 января по 4 февраля 2019 года.

Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в г. Киев.

«На основании ст. 214 УПК Украины Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по этому факту и начала досудебное расследование», — говорится в сообщении.

Судя по всему, речь идет о кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском, который является организатором и ведущим «Лиги смеха».

Как писали «ФАКТЫ», ранее Апелляционный административный суд отказался удовлетворять иск лидера Коммунистической партии Петра Симоненко к Центральной избирательной комиссии Украины из-за отказа в его регистрации кандидатом в президенты.

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