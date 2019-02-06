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Суд поставил точку в вопросе об участии Симоненко в выборах президента
Апелляционный административный суд отказался удовлетворять иск лидера Коммунистической партии Петра Симоненко к Центральной избирательной комиссии Украины из-за отказа в его регистрации кандидатом в президенты. Решение принято в среду, 6 февраля.
Как оказалось, с иском в суд обращался не только сам Симоненко, но и непосредственно запрещенная в Украине Коммунистическая партия, информирует Интерфакс-Украина.
Они обжаловали постановление ЦИК от 2 февраля 2019 года и просили обязать повторно рассмотреть документы Симоненко и зарегистрировать его кандидатом на выборах президента.
В свою очередь ЦИК отказала Симоненко именно на основании закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», а кроме того, поданная им анкета не содержала сведений о его месте жительства на территории Украины в течение 10 последних перед днем выборов лет.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о важной тенденции в электоральных предпочтениях украинцев.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
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