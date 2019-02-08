Происшествия

В Киеве пьяный чиновник травмировал патрульную во время оформления ДТП, — Нацполиция (фото)

В Киеве нетрезвый заместитель председателя райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Сообщается, что в 20:36 в четверг на линию 102 поступило сообщение, что на Южном мосту в сторону Левого берега произошло ДТП без пострадавших с участием двух машин: «Škoda догнала Nissan. На место прибыл экипаж патрульных полицейских для оформления ДТП.

При составлении материалов патрульная находилась между служебным автомобилем и Nissan. В этот момент водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении Левого берега, совершил столкновение с автомобилем Škoda, который в свою очередь врезался в Nissan.

В результате патрульную зажало между двумя машинами, она получила травму ноги. Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне Škoda. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Установлено, что за рулем BMW находился заместитель главы районной в городе Киеве государственной администрации, который имеет явные признаки алкогольного опьянения.

На месте ДТП работает группа следователей отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомире во время сессии облсовета произошла стычка между депутатами и активистами, которые требовали привлечь к уголовной ответственности депутата облсовета Дмитрия Кропачева за ДТП, в котором погибла женщина.

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