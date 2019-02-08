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Мэр Киева поручил уволить чиновника, устроившего пьяное ДТП на Южном мосту
Мэр Киева Виталий Кличко распорядился подготовить документы для увольнения замглавы Голосеевской РГА Юрия Ткаченко, который совершил ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом он написал в Facebook.
«Уже дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для увольнения заместителя председателя РГА Юрия Ткаченко. И утром я их подпишу», — написал мэр Киева.
Как писали «ФАКТЫ», ДТП произошло на Южном мосту в Киеве 7 февраля вечером, когда нетрезвый чиновник въехал в другой автомобиль, травмировав сотрудницу патрульной полиции, которая в это время оформляла другое ДТП.
Сообщается, что патрульную зажало между двумя машинами, она получила травму ноги. Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне Škoda.
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