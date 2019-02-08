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В Днепре сутки жестоко пытали бизнесмена: что об этом известно (фото, видео)
В Днепре похитители жестоко пытали предпринимателя, вымогая у него четыре миллиона гривен. Мужчину похитили еще 28 января. Ранее сообщалось, что в Одессе похитили владельца сети аптек.
Как сообщают в полиции Днепропетровской области, похищенного сутки держали в подвале, пытая и угрожая убийством. Под давлением он отдал банковские карточки с пин-кодами, ключи от квартиры и у нотариуса передал права собственности на автомобиль. Шантажируя родственников бизнесмена, похитители заставили их отдать 30 тысяч гривен и требовали еще 60 тысяч долларов. Предприниматель, воспользовавшись возможностью, скрылся от похитителей.
Полицейские задержали всех пятерых членов преступной группы, у которых изъяли ценные вещи, похищенные у потерпевшего, а также пистолет и автомобили, которые использовались при совершении преступления.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), и ч. 4 ст. 189 (вымогательство). Сейчас организатора группы и один из активных участников группы, который принимал участие в пытках, задержали. Роль и степень вины других членов преступной группы устанавливается.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Так называемое «похищение» под Киевом предпринимателя Николая Куликова было проведено под руководством украинских спецслужб. Заказчики преступления были задержаны.
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