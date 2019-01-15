Похищение киевского предпринимателя оказалось инсценировкой спецслужб (фото)

Происшествия

Так называемое «похищение» под Киевом предпринимателя Николая Куликова было проведено под руководством украинских спецслужб. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Напомним, 11 января в селе Святопетровское молодого парня затолкали в минивэн Citroen и увезли в неизвестном направлении.

Операция была проведена сотрудниками Киевской местной прокуратуры № 7, СБУ и Подольского управления полиции. Они же задержали людей, которые обоснованно подозреваются в заказе и организации похищения предпринимателя.

Как сообщили в прокуратуре Киева, заказчиками преступления оказались 56-летний житель оккупированной территории Донецкой области и его сын, которые одновременно являются родственниками потерпевшего.

«Злоумышленникам было известно, что после переезда из Донецкой области в 2014 году семья потерпевшего оставила на неподконтрольной территории свой бизнес и имущество. Поэтому с целью завладения указанным имуществом путем переоформления на новых владельцев злоумышленники решили похитить одного из членов семьи», — говорится в сообщении.

Родственники предпринимателя подыскали исполнителя, который за 3600 долларов США согласился совершить преступление.

Правоохранители, под контролем которых проходило «похищение», зафиксировали факт передачи исполнителю аванса в сумме 600 долларов США.

Затем 11 января 2019 года на территории села Святопетровское Киевской области при добровольном согласии Куликова было совершено его «похищение». 13 января в Киеве во время передачи исполнителю второй части оговоренной суммы заказчиков — отца и сына — задержали.

Во время задержания, кроме денег за похищение потерпевшего, у отца изъяли пистолет Макарова, мобильный телефон, а также пенсионное удостоверение бывшего сотрудника ГУ СБУ в Донецкой области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения заказчикам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом на трассе «Киев-Харьков» вмешательство полиции спасло жизнь человеку. Правоохранители, остановившие микроавтобус для проверки, обнаружили в нем мужчину, которого до этого похитили в Сумах. А 8 января в пригороде Одессы задержали троих подозреваемых в похищении человека. Средь бела дня жертву затащили жертву в автомобиль «ВАЗ 21 099» и увезли в частный дом, расположенный в селе Сычавка Лиманского района. В течение нескольких часов к потерпевшему применяли физическую силу.

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